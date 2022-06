Tuinhuis is kers op taart van Zellikse Tuinen

In het Molenbeekdal in Zellik huizen verschillende projecten: de samentuin ‘Groe(n)ten uit Zellik’, individuele moestuinpercelen, een schooltuin, een babbelhof van het sociaal centrum en een kruidentuin. En nu is er ook een tuinhuis dat ter beschikking staat van al die projecten. “De Zellikse Tuinen is het resultaat van een van de landinrichtingsprojecten, gerealiseerd door de gemeente, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en partners. Het project is uitgegroeid tot een mooie groene zone, waar we via de diverse tuinprojecten niet enkel aan ecologisch bewustzijn werken, maar waar we ook sterk inzetten op het verhogen van de sociale cohesie, buurtvorming en integratie”, zegt burgemeester Koen Van Elsen. “We willen samen met onder meer het Gemeentelijk Comité Zellikse tuinen en Velt de inwoners, de verschillende partners en de Zellikse scholen hier zo maximaal mogelijk bij betrekken.” Naast het tuinhuis, is ook de omgeving van de tuinen afgewerkt met een publieke picknickplek en een smulbosje.