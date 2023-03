Tussenpersoon dubbele moord Kraainem blijft in de cel

In het onderzoek naar de dubbele moord in Kraainem heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling de aanhouding verlengd van Vincent L. De Luxemburger probeerde al meermaals tevergeefs om vrij te komen. De man wordt er van verdacht de tussenpersoon te zijn in de huurmoord die in maart van vorig jaar het leven kostte aan de 46-jarige Magali W. en haar 17-jarige dochter Coline.

De twee slachtoffers werden op 24 maart 2022 levenloos aangetroffen in hun woning in de Annecylaan in Kraainem. Ze woonden er samen met Pierre D., de partner en stiefvader van de vrouw en het meisje. Het was de man zelf die de hulpdiensten had verwittigd, toen hij naar eigen zeggen in de hal van de woning een bloedplas had aangetroffen bij zijn thuiskomst. Toen de politie ter plaatse kwam, bleken de onderwijzeres en haar dochter op brutale wijze om het leven te zijn gebracht met een mes.

De verdenking viel al snel op Pierre D., die door de onderzoeksrechter werd aangehouden op verdenking van moord. De 51-jarige man ontkende aanvankelijk zijn betrokkenheid bij de feiten en werd enkele weken later vrijgelaten door de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Enkele maanden nadien werd de man opnieuw opgepakt door speurders van de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde, samen met een tweede verdachte. Het ging om de 39-jarige Beby N., een man van Congolese origine uit Brussel, die volgens het parket de moorden heeft gepleegd in opdracht van de partner en stiefvader van de slachtoffers. Kort nadien werd nog een derde verdachte opgepakt. Die man, Vincent L. uit het Luxemburgse Lubin, zou dan weer de vermoedelijke uitvoerder van de moorden in contact hebben gebracht met Pierre D.

Het trio ontkende elke betrokkenheid bij de gruwelijke moorden en verklaarde dat hun onderlinge telefoongesprekken te maken hadden met onderhandelingen over verbouwingswerkzaamheden aan het appartement van Pierre D. De vader en stiefvader van de twee slachtoffers draaide het geweer echter van schouder en heeft een tijdje geleden uitvoerige bekentenissen afgelegd. De man verscheen vorige week voor de raadkamer, die zijn aanhouding verlengde. Hij blijft opgesloten in de gevangenis, net als de vermoedelijke moordenaar. Die zal begin april opnieuw voor de raadkamer moeten verschijnen.

Vincent L. verscheen donderdag voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling, maar die handhaafde opnieuw zijn voorlopige hechtenis. De Luxemburger probeerde al meermaals vrij te komen en trok zelfs al naar het Hof van Cassatie, maar de man ving telkens bot.