Twee agenten gewond na vechtpartij bij achtervolging

Rond 22.30 uur was een voertuig met daarin drie inzittenden in de verkeerde rijrichting in de Groenstraat in Zaventem gereden. Toen een politiepatrouille hen daarop tegenhield, ging de bestuurder ervandoor. De politie zette de achtervolging in en kon het voertuig even verderop klem rijden. Bij de identificatie liep het echter helemaal uit de hand omdat de betrokkenen zich hevig verzetten. Eén agent raakte daarbij gewond aan zijn voet en been en de andere aan zijn hand. Hij heeft een pink gebroken.

De politie van Zaventem kreeg bijstand uit de omliggende zones en twee van de drie inzittenden werden opgepakt en meegenomen naar het commissariaat. Een van de twee wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid. De agressieveling raakt zelfs overigens ook licht gekwetst bij de schermutseling maar weigerde medische bijstand.

Korpschef Jean-Pierre Van Thienen van de Zaventemse politie reageert verontwaardigd op het incident. “Het is totaal onaanvaardbaar dat politiemensen fysiek en ook verbaal op een dergelijke manier worden aangevallen terwijl daar geen enkele aanleiding toe is. Mijn agenten hebben niks gedaan om dat uit te lokken. Het respect naar onze mensen is ver te zoeken. Zij zijn gisteren door weer en wind de hele dag bezig geweest om hun werk te doen – door de storm was het ook voor ons enorm druk – en dan gebeurt er zoiets. Ik hoop dan ook dat dit soort agressie streng bestraft wordt.” Waarom de bestuurder er precies vandoor ging, is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt.