Twee brieven met verdacht poeder in brievenbussen Merchtem

In Merchtem kreeg Dirk Legroux (56), de voormalige directeur van de Gemeentelijke Tuinbouwschool Merchtem (GGTM), een groene enveloppe met mogelijk toxisch poeder in de bus. Nu ook zijn moeder zo’n brief kreeg, dient hij een klacht in tegen de daders die nog onbekend zijn. De politie stuurde de brief naar het labo voor onderzoek.

Veertien dagen geleden kreeg Dirk Legroux een groene brief in de bus met wit poeder in. “Het was een witte substantie, ik voelde wel meteen een slechte prikkel en deed aangifte bij de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW)”, zegt Dirk. “De brief werd vernietigd, ik heb er verder niks van gehoord.

Maar nu hebben onbekenden opnieuw een groene brief met wit poeder gedropt in de brievenbus van mijn mama Maria (83) die naast mij woont. Dat is wel echt verschieten. Ik heb de politie gecontacteerd en een klacht ingediend. De brief en het poeder zijn meegenomen voor onderzoek in het labo. Ik zou niet weten wie mij en onze familie viseert.”

Dirk is zelfstandig consultant en geeft les wiskunde. “Ik opteerde er al een paar jaar voor om niet in de openbaarheid te leven met ons gezin, maar eerder teruggetrokken”, vertelt Dirk, die gewezen directeur is van de Gemeentelijke Tuinbouwschool in Peizegem, maar koos daarna voor een andere wending van zijn loopbaan. “Het treft me hard dat onze familie wordt geviseerd en ook mijn mama. Dit moet echt stoppen. Ik hoop dat het onderzoek kan uitwijzen wie de dader of daders zijn. Ik laat dit niet zo. Als de identiteit bekend is, start ik een proces wegens pestgedrag, intimidatie en bedreiging. Ik heb daarvoor al mijn advocaat geconsulteerd.”

Dirk Legroux was directeur van de Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool in Peizegem van mei 2015 tot augustus 2018. Toen kreeg hij een jaarcontract als consultant aangeboden, vanuit de privé. Dat gebeurde via een headhunter, zonder dat hij zelf solliciteerde. Het was een voorstel dat hij toen naar eigen zeggen niet kon weigeren.