Twee F16's schrikken Brussel en Pajottenland op met luide knal

Rond half elf vanmorgen was er een grote knal te horen in Dilbeek en in het volledige westen van Brussel tot in het Pajottenland. Heel wat mensen signaleerden op sociale media dat ze het geluid hoorden en zelfs dat hun huis of auto even trilde. Een heel tijd was de oorzaak van de knal onduidelijk. Intussen is duidelijk dat de knal veroorzaakt werd door twee legervliegtuigen die door de zogenaamde geluidsmuur vlogen, omdat het contact met een burgervliegtuig verloren was.