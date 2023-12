Twee prijzen op Kortfilmfestival Leuven voor Zaventemse Rachida El Garani

‘Rachid’ is een “vrolijke film met een gevoelige problematiek, een goed opgebouwde verrassende komedie, die daarenboven uitblinkt door puik acteer- en camerawerk,” klonk het bij de jury van Kortfestival Leuven. ‘Rachid’ is een komedie over vooroordelen en racisme. Een leugentje om bestwil heeft voor de 21-jarige hoofdrolspeler op zoek naar een job grote gevolgen. De hoofdrol van Rachid wordt vertolkt door het Leuvense jong talent Zakaria Ridouani.

Rachida El Garani woont in Zaventem, studeerde film aan het RITCS in Brussel, maakte de documentaire "Into Darkness" (2015) en werkte ook als RINGtv- en VRT-journalist. “Rachid” is haar eerste (korte) fictiefilm. Binnenkort komt ook haar non-fictie documentaire uit.