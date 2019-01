De Zennevallei was vandaag in de ban van een vreemde gasgeur. De hele dag door kregen de hulpdiensten verschillende oproepen binnen van verontruste inwoners. Twee scholen, in Beersel en Sint-Genesius-Rode, werden zelfs tijdelijk ontruimd.

Voorlopig is het een raadsel vanwaar de geur afkomstig is. Vanmorgen werd de penetrante geur ook opgemerkt in de Sint-Victorschool in Alsemberg en in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode. In totaal werden meer dan 2000 kinderen en personeelsleden geëvacueerd. Ze werden ondergebracht in de kerk, de bibiliotheek, het gemeentehuis en het cultureel centrum. De brandweer kamde beide scholen uit, maar vond geen gaslek. Na een tijdje mochten de leerlingen dan ook terug naar hun klas.