Twee verdachten aangehouden voor reeks overvallen op tankstations en warenhuizen

Politie en parket linkt de twee verdachten aan tal van overvallen in onze regio. In februari, maart en juli worden ze verdacht van vier overvallen op tankstations in Wemmel. In het najaar worden ze gelinkt aan de reeks overvallen op warenhuizen: begin september de Carrefour Express, midden september de Albert Heijn in Wemmel en tot slot eind oktober de Delhaize in Vilvoorde.

In het onderzoek werden vorige maand verschillende personen opgepakt door de lokale recherche van de politiezone AMOW en de politiezon VIMA. “Twee meerderjarige verdachten uit Brussel werden ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter”, bevestigt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde.