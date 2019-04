Het trammuseum in de Dilbeekse deelgemeente Schepdaal lijkt z'n tweede adem te hebben gevonden. Zes jaar lang was de site aan de Ninoofsesteenweg gesloten voor het publiek, maar tegenwoordig kan je er weer tweemaal per week een unieke collectie tramstellen en locomotieven gaan bekijken.

Het trammuseum in Schepdaal is niet alleen het oudste transportmuseum van België. Het is ook de enige buurtspoorwegstelplaats in ons land die volledig bewaard is, met het stationsgebouw, magazijnen, loodsen, een watertoren en een smidse. Het trammuseum is sinds kort weer elke donderdag en zondagnamiddag open. Het trammuseum wordt ook alsmaar populairder als decor voor trouw- en communiefoto's én voor filmopnames.

