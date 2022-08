Tweelingsbroers uit Overijse zijn opkomende talenten in motorcross

Lucas Coenen uit Overijse heeft de afsluitende manche van het EK motorcross in de 250cc gewonnen. De 15-jarige Coenen won in het Franse Saint Jean d’Angely beide reeksen en is daardoor tweede in de eindstand.

Lucas en zijn tweelingbroer Sacha Coenen doen het goed in de motorcross. De wedstrijd van dit weekend is daar het bewijs van. “We hebben goed gewerkt,” aldus Lucas. “In het begin van het seizoen hadden we wat minder geluk, maar vooral het einde van het seizoen was echt goed.”

Sacha, Lucas broer, had minder succes. Hij eindigde 19de, maar moest dan ook afrekenen met pech. Zo moest hij in Frankrijk aan de zijlijn toekijken met een barst in zijn voet. “Ik heb me niet veel kunnen tonen dit seizoen, dat is balen.”

Beide broers doen al aan motorcross op wedstrijdniveau sinds ze 14 jaar zijn. Nu is het tijd voor een stap hogerop: “Volgend seizoen gaan we MX1 rijden, waar weten we nog niet precies,” legt Sacha uit.

Foto: Lucas Coenen