Nog geen plannen dit weekend en op zoek naar een activiteit vol jong geweld? Dan is er in Halle de twintigste editie van Spectakulo. Vanaf vanavond tot morgennacht biedt dit festival heel wat muziek en animatie aan.

Twintig jaar Spectakulo: Back to the Roots

Place to be voor Spectakulo is jeugdhuis Eenders in Halle. Vandaag is het festival uitgegroeid tot een groot evenement, maar exact twintig jaar geleden begon het met een petanquetornooi. “Dat leeft hier wel in Halle,” vertelt voorzitter van vzw Spectakulo Sien Hamelryck. “Daardoor is onze jaarlijkse afsluiter van de zomer in het jeugdhuis steeds gegroeid en bieden we vandaag een tweedaags festival aan.”

Om de twintigste verjaardag van Spectakulo te vieren is het thema Back to the roots. Op de affiche staan meer dan dertig artiesten, van lokaal talent tot internationale acts. Vanavond gaat Spectakulo van start met live hiphop en een dance hall. Zaterdag zijn er dan drie podia met onder meer DJ’s van de Seduce in Brussel en een techno stage. Heel wat elementen van de voorbije edities krijgen ook een plek dit weekend. “Uiteraard zal je petanque kunnen spelen mét pastis en een streekbierenbar,” aldus Hamelryck. Ook wordt er een voetbaltornooi georganiseerd en zijn er workshops.

Alle informatie vind je hier. www.spectakulo.be