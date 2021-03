Twintiger geïnterneerd na vadermoord in Vilvoorde

De twintiger die in 2019 zijn vader vermoordde in Vilvoorde is door de raadkamer in Brussel geïnterneerd. Dat is vernomen van zijn advocaat, meester Julie Crowet. Het slachtoffer werd neergestoken, gewurgd en nadien verstikt.

Op 8 november 2019 gaf een 25-jarige man zich aan bij de lokale politie in Vilvoorde met de melding dat hij zijn vader om het leven had gebracht. Hij verklaarde dat hij zijn vader al jaren haatte en hem dood wilde. Uit het onderzoek bleek dat het slachtoffer met een smoesje naar de kelder van zijn woning was gelokt, waar hij eerst in de nek werd neergestoken door zijn zoon. Nadien werd het slachtoffer gewurgd en verstikt. Zijn vrouw en hun jongste zoon waren op het moment van de feiten niet thuis.



Kort na zijn arrestatie raakte bekend dat de 25-jarige dader eerder al was gecolloqueerd. De man is nu door de Brusselse raadkamer geïnterneerd. “Dat gebeurde naar aanleiding van het psychiatrisch onderzoek dat is afgenomen bij de man”, zegt zijn advocaat Julie Crowet. “In het verslag staat onder andere dat hij niet bekwaam was om te oordelen over zijn gedrag en de feiten. Het parket heeft dan ook aangedrongen op een internering, die nu werd uitgesproken door de raadkamer.”