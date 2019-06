Uiterst zeldzame vleermuis ontdekt in Floordambos

Natuurpunt heeft geluidsopnames kunnen maken van een kleine hoefijzerneus in het Floordambos in Steenokkerzeel. Dat is opmerkelijk, want de vleermuis werd uitgestorven gewaand in Vlaanderen. Het is 45 jaar geleden dat het diertje werd waargenomen.

Met een batdetector worden sinds enkele maanden geluidsopnames gemaakt van vleermuizen in het Floordambos. Afgelopen week hebben wetenschappers gedurende enkele nachten een kleine hoefijzerneus jagend aangetroffen. Dat is uiterst zeldzaam, want het is van 1975 geleden dat het diertje in Vlaanderen werd waargenomen.

“De kleine hoefijzerneus is één van de kleinste vleermuissoorten van Europa. Het diertje is amper 3,5 tot 4,5 centimeter groot en weegt tussen de 4 en 10 gram. Ze verplaatst zich voor het zoeken van voedsel gemiddeld niet verder dan 2,5 km van haar verblijfplaats. Toch is het nog onduidelijk of het dier in het Floordambos inderdaad in de omgeving verblijft, of een toevallige gast is,” zegt Natalie Sterckx van Natuurpunt.

Enkele decennia geleden leefden er nog 30.000 hoefijzerneuzen in ons land, maar door het verdwijnen van heggen en houtwallen én het gebruik van pesticiden is de soort zo goed als uitgestorven in Vlaanderen. In Wallonië zouden er nog amper 350 exemplaren leven.