In Bever is gisteravond brand uitgebroken in een schuur. De dieren die in het gebouw aanwezig waren, werden in veiligheid gebracht door de brandweer. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Uitslaande brand in schuur in Bever

De brand brak rond 20u30 uit in de buurt van het Akrenbos. In de schuur lag stro en hooi opgeslagen, waardoor de brand in alle hevigheid woedde. “Er is vooral schade aan het gebouw. De buurtbewoners van drie woningen moesten tijdelijk binnen blijven uit veiligheid. Er zou ook geen asbest zijn vrijgekomen”, zegt burgemeester Kristof Cattie.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West bevestigt dat er geen slachtoffers zijn. "Het blussen ging nog een heel eind in de nacht door, omdat we bij branden van stro of hooi alles maximaal uit elkaar moeten halen om alle vuurhaarden in de diepte te kunnen bereiken", klinkt het.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een jaar geleden waren er ook al meerdere branden in schuren in Bever. De politie pakte een man op, die niet veel later drie brandstichtingen bekende.