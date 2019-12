Uitslaande brand slaat over op aanpalende woning

In Lot is deze voormiddag brand uitgebroken in een rijwoning aan de Laarheidestraat in Beersel. De brand sloeg over op een aanpalende woning. De Brandweerzone Vlaams-Brabant West zette meerdere ploegen in om de brand te blussen. Een kind raakte lichtgewond.

Het vuur werd deze voormiddag rond 10 uur ontdekt. Via het dak sloeg de brand van de ene woning over op de andere. De Laarheidestraat was een tijdlang volledig afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. De brand is intussen onder controle, maar de brandweer zal nog een tijdje moeten nablussen.

De woning waar de brand is uitgebroken, is onbewoonbaar verklaard. De bewoners worden opgevangen bij buren. Een andere woning liep zware schade op, een derde woning heeft rook- en waterschade op. Een kind werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Foto: Mozkito