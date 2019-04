Uitvaart Paul Severs op groot scherm

De stad Halle verwacht een grote opkomst volgende week dinsdag. Daarom raadt het fans aan om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. De Kerkelijke plechtigheid duurt van 11u30 tot en met 12u30. In de uren daarvoor kunnen fans een laatste groet brengen aan Paul Severs.

“Vanaf 7u30 tot 9u45 kan je de kist groeten in de basiliek, een rouwprentje krijgen en de kans krijgen om een bloem neer te leggen. We bekijken ook nog hoe we mensen die de laatste groet hebben gemist de kans kunnen geven om een rouwprentje te bekomen,” zegt Christophe Severs.

De stad Halle verwacht heel wat volk. “Het is onmogelijk om iedereen te laten zitten in de Sint-Martinusbasiliek, maar toch willen we de fans niet teleurstellen. Daarom hebben we besloten een groot scherm op het Possozplein te plaatsen. Wij hopen dat iedereen meehelpt om er een sereen eerbetoon van te maken,” zegt Christophe Severs.