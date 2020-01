Update: mogelijk kwaad opzet bij brand aan Vilvoordse Troostbasiliek

In Vilvoorde is in de vooravond brand uitgebroken aan de kerststal van de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Troost. Een bijgebouw van de basiliek ging in de vlammen op. De brandweer kon gelukkig vermijden dat de brand oversloeg naar de basiliek zelf. Mogelijk gaat het om kwaad opzet. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

In de vooravond kreeg de brandweer een oproep binnen voor een brand aan de Troostbasiliek in de Leuvensestraat in Vilvoorde. De brand ontstond in de kerststal naast de kerk. Het vuur sloeg in een mum van tijd over naar een bijgebouw van de basiliek. De brandweer was snel ter plaatse maar het bijgebouw was niet meer te redden. Gelukkig konden de brandweerlui wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de basiliek zelf. De kloosterzusters wisten zichzelf in veiligheid te brengen maar zijn erg onder de indruk van de feiten. Mogelijk gaat het om kwaad opzet. Een branddeskundige onderzoekt de zaak.