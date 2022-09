In het Researchpark in Zellik, deelgemeente van Asse, is gisteren de eerste steen gelegd van een nieuw datacenter van de VUB en het UZ Brussel. Het gebouw zal uniek zijn in België op het vlak van energie-efficiëntie.

UZ Brussel en VUB bouwen datacenter in Zellik

Het nieuwe datacenter op het Green Energy Park in Zellik wordt 10.000 vierkante meter groot en zal plaats bieden aan de servers van de VUB en het UZ Brussel, en aan supercomputers van de allerlaatste generatie. “Het ontwerp van het gebouw is gericht op maximale energie-efficiëntie”, zegt Jimmy Van Moer van Green Energy Park vzw. “De energie die gebruikt wordt, is 100% hernieuwbare oorsprong, die gedeeltelijk lokaal wordt opgewekt. Daarnaast wordt de warmte van de servers gerecupereerd, wordt regenwater gebruikt voor koeling en maakt het gebouw gebruik van circulaire materialen.”

Bedoeling is dat naast de VUB en het UZ Brussel ook een aantal andere innovatieve nationale en internationale bedrijven het datacenter zullen gebruiken. “Het datacenter biedt een grote meerwaarde voor de bedrijven op het Researchpark. Het Researchpark zal ook nieuwe bedrijven aantrekken, en dus zorgen voor meer tewerkstelling, ook in de ruimere regio rond het Researchpark”, zegt burgemeester van Asse Koen Van Elsen. “Dat kunnen we als gemeente alleen maar toejuichen.”