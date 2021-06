Vaccinatie zonder afspraak in Bolwerk

In het vaccinatiecentrum Bolwerk in Vilvoorde worden vandaag inwoners gevaccineerd die geen afspraak hebben. Ook wie intussen al een uitnodiging kreeg, is vandaag welkom.

Vorige week deed het vaccinatiecentrum een oproep naar alle jongeren vanaf 18 jaar om zich in te schrijven op de QVAX-reservelijst voor een vaccinatie met Johnson & Johnson. “Omdat deze jongeren ondertussen hun officiële uitnodiging ontvingen, werd hun registratie in QVAX geannuleerd”, zegt Caroline Van Camp van het Bolwerk. “Toch zijn zij vandaag nog steeds welkom voor deze uitzonderlijke kans om zich versneld te laten vaccineren.”

Dat kan bovendien zonder afspraak. “Ook andere inwoners van Vilvoorde en Machelen krijgen deze kans. De enige voorwaarde is dat ze over een geldige vaccinatiecode beschikken voor het Bolwerk. Dit is het geval voor iedereen die tot vier weken geleden een uitnodiging kreeg voor zijn vaccinatie en deze niet heeft geweigerd”, aldus Van Camp. “Dit is een unieke kans voor iedereen die kort op de bal speelt en zich in slechts één prik wil beschermen.”

Inwoners van Vilvoorde en Machelen zijn welkom tussen 14u00 en 19u00. Vaccinatiecentrum De Bres in Halle organiseert vandaag eveneens een ‘open lijn’ voor wie zich zonder afspraak versneld wil laten vaccineren met een Johnson & Johnson-vaccin.