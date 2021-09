Vaccinatiebus trekt door Zennevallei

Vanmiddag hield de vaccinatiebus halt in de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek. De komende weken trekt hij nog naar andere locaties in de gemeente en ook in Drogenbos, Linkebeek, Beersel, Halle en Sint-Genesius-Rode. Burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth hoopt dat dankzij de vaccinatiebus de vaccinatiegraad nog wat kan opgekrikt worden. ”Het grootste deel van de bevolking heeft gedaan wat ze moet doen. Met deze eindspurt willen we deze groep nog vergroten. Het is immers de beste bescherming tegen infectie en vooral tegen ernstige ziekte. Tenslotte liggen in de ziekenhuizen voornamelijk niet-gevaccineerde mensen. Dat is een feit.”