Vaccinatiecentra Affligem en Asse bijzonder tevreden over opkomst: “Dit geeft moed om het werk voort te zetten”

In de vaccinatiecentra worden aan de lopende band prikjes gezet. In de centra van Asse en Affligem zijn ze bijzonder tevreden over de opkomst. De bereidheid om er een vaccin te laten zetten, is er groot. “Dat geeft een goed gevoel en motiveert alle medewerkers om door te gaan met dit werk”, zegt vaccinatiemanager Mattias Moyersoon.

De vaccinatiecentra van Asse en Affligem zitten in de kopgroep als het aankomt op vaccinatiegraad. In het geval van een Pfizer-vaccin komt 5% niet opdagen, voor een vaccin van AstraZeneca is dat 8%. “Dat is een laag aantal dat we bovendien hebben kunnen opvangen met de reservelijsten”, zegt vaccinatiemanager Mattias Moyersoon. “Alle vaccins die we konden zetten, zijn gezet. Dat hebben we ook te danken aan ons callcenter. Zij hebben de opdracht gekregen om via een laagdrempelige communicatie mensen op te bellen als ze hun komst niet bevestigd hebben."

Ook burgemeester van Affligem Walter De Donder is tevreden dat alles vlot verloopt. “We hebben alles uit de kast gehaald om het centrum zo snel als mogelijk operationeel te krijgen. Ik probeer dagelijks langs te komen en hoor van de mensen dat ze heel dankbaar zijn op de manier hoe ze hier ontvangen en begeleid worden”, zegt De Donder. “Hoedje af voor iedereen die het centrum laat draaien. Waarom de vaccinatiebereidheid hier zo hoog is? Ik denk dat mensen af willen van de miserie, maar dat ze hier ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben.”