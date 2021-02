Vaccinatiecentra in Wemmel en Londerzeel klaar voor gebruik

Dit weekend zijn de vaccinatiecentra in het Complex Zijp in Wemmel en de JDK-hall in Londerzeel getest. Alles is klaar om vanaf 23 februari de eerste vaccins toe te dienen. In de centra zullen inwoners van Wemmel, Londerzeel, Grimbergen, Meise en Kapelle-op-den-Bos gevaccineerd worden.

Zorgverleners zoals tandartsen, huisartsen en verpleegkundigen uit Wemmel, Grimbergen en Meise zullen vanaf 23 februari hun vaccin kunnen halen in het Complex Zijp in Wemmel. “Ze krijgen daarvoor ruim op voorhand een oproepingsbrief”, legt voorzitter Armand Hermans van de Eerstelijnszone Grimbergen uit. “Er worden 100 vaccins gezet. We starten met één vaccinatielijn, waar we 20 mensen per uur kunnen vaccineren. Op volle capaciteit kunnen we uitbreiden naar vijf vaccinatielijnen en dus 100 mensen per uur vaccineren in Wemmel.”

Op 24 februari starten de vaccinaties van zorgverleners in de JDK-hall in Londerzeel. Op volle capaciteit zijn daar vier vaccinatielijnen, goed voor 80 prikjes per uur. Midden maart moeten beide vaccinatiecentra op kruissnelheid komen. “In de JDK-hall zullen inwoners van Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos worden gevaccineerd. Er is een aanvraag om inwoners van Humbeek en Wolvertem ook toe te wijzen aan het centrum in Londerzeel omdat dat dat voor hen dichterbij is dan Wemmel. Maar we hebben nog geen toestemming van de Vlaamse overheid”, besluit Hermans.