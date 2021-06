Vaccinatiecentra Zennevallei, Asse en Affligem zoeken kandidaten voor Janssen-prik

De twee vaccinatiecentra in de Zennevallei, De Bres in Halle en DOC in Alsemberg, zijn op zoek naar 600 jongeren die zich vervroegd willen laten vaccineren met het Johnson & Johnson-vaccin. Wie zich nu inschrijft, krijgt wellicht maandag al z’n prik. Ook in Affligem en Asse klinkt een dergelijke oproep.

18- tot 24-jarigen uit de Zennvallei die zich vervroegd willen laten vaccineren met het Janssen-vaccin, kunnen dat aangeven via QVAX. “Jongeren die zich daar registreren en aangeven dat ze het Janssen-vaccin willen, hebben een grote kans dat ze nu maandag hun prik krijgen en volledig gevaccineerd zijn voor de zomer”, vertelt Julie Crepel, programmamanager van de vaccinatiecentra van de Zennevallei. “En da’s handig als je deze zomer met vakantie wil of een eerste festival wil meepikken.” Wie al ingeschreven was op QVAX, kan opnieuw inloggen en z’n inschrijving bijwerken en zo aangeven dat hij het Johnson & Johnson-vaccin wil krijgen. “Hiervoor is het wel belangrijk dat je je beschikbaar stelt maandag namiddag en/of avond”, geeft Crepel nog mee.

Ook in het vaccinatiecentra van Affligem en Asse zoeken ze mensen die versneld een vaccin van Johson & Johnson willen. Volgende woensdag komt er namelijk een levering binnen van honderden van die vaccins. Voor Affligem zijn dat er 840 en voor Asse 1.200. Wie er eentje wil en jonger is dan 41 jaar, kan zich registeren via QVAX.