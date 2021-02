Vaccinatiecentrum Dilbeek bijna klaar

In Dilbeek is het vaccinatiecentrum zo goed als klaar. Dat wordt ingericht in een leegstaande bedrijfsloods van nv Royer. Vanaf maart zullen hier dagelijks 1.500 inwoners uit Dilbeek en Ternat gevaccineerd worden.

De laatste hand wordt gelegd aan de noodverlichting, voor de rest is het enkel nog wachten op de levering van tafels en stoelen. Het vaccinatiecentrum in Dilbeek is zo goed als klaar. Vanaf 15 februari moet de opstelling getest kunnen worden, vanaf maart wordt er hier ook echt ingeënt. Elke dag zullen hier 1.500 mensen een vaccin toegediend krijgen. “Ik ben heel trots op wat er al gerealiseerd is, maar ik ben eigenlijk nog trotser op de samenwerking die er geweest is”, zegt burgemeester van Dilbeek Willy Segers. “Vanaf dag één hebben de mensen van de gemeente Dilbeek en Ternat de handen in mekaar hebben geslagen en eigenlijk op een zeer snelle manier tot dit resultaat gekomen.”

Een blik achter de schermen krijg je vanavond te zien in ons nieuws.