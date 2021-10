Vaccinatiecentrum Koornmolen verhuist naar site Edele Brabant

Het vaccinatiecentrum Koornmolen verhuist naar de site van de site Edele Brabant in Strijland. Daar zal in eerste instantie in de kerk worden gevaccineerd. De recent vernieuwde parochiezaal wordt achter de hand gehouden voor als de brede bevolking ook een derde prik moet krijgen.

In het vaccinatiecentrum zullen inwoners uit Gooik, Bever, Herne, Galmaarden, Lennik en Roosdaal worden gevaccineerd. In totaal zullen al zeker zo'n 9.000 inwoners hun derde prik krijgen. "Er zal gevaccineerd worden in de kerk zelf. Daar zullen twee tot drie vaccinatielijnen zijn", zegt burgemeester van Gooik Michel Doomst. "De capaciteit kan opgedreven worden door ook in de aanpalende zaal Edele Brabant te vaccineren. Daar zullen snel extra vaccinatielijnen ingericht kunnen worden. Op die manier is het vaccinatiecentrum voorbereid als blijkt dat ook de brede bevolking een derde keer gevaccineerd moet worden."

Op de site Edele Brabant zullen dus ook na 1 januari mensen gevaccineerd kunnen worden. "Door de manier van werken moeten we niet nog eens het vaccinatiecentrum verhuizen. De vaccinatielijnen in de parochiezaal zullen snel gedemonteerd kunnen worden. Op die manier komen eetfestijnen of evenementen die er georganiseerd worden in het weekend niet in het gedrang. Al zal er vooral in de week gevaccineerd worden, als de zaal leeg staat", aldus Doomst.

Tot eind deze week worden nog vaccinaties gezet in een opslagplaats van sporthal Koornmolen, daarna wordt een kleine pauze ingelast. Als alles volgens plan verloopt, moet het vaccinatiecentrum aan Edele Brabant op 15 november de deuren openen. Tegen dan moeten ook de wegenwerken achter de rug zijn die er momenteel plaatsvinden.