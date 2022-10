Vaccinatiecentrum Strijland sluit de deuren

In vaccinatiecentrum Strijland zijn de laatste 500 herfstboosters gezet. Na vandaag sluit het centrum in het Gooikse gehucht definitief de deuren. In het Pajottenland spreken ze van een succesverhaal, want net zoals bij de voorbije campagnes ligt de vaccinatiegraad er ook nu bijzonder hoog.

Vanavond november gaan alle vaccinatiecentra in waakstand, maar voor Strijland is het dan definitief einde verhaal. De kerk zal niet meer worden ingezet als vaccinatiecentrum. “Dit was de laatste grote campagne op grote schaal, de verdere campagnes zullen worden opgevangen door de huisartsenwachtposten,” zegt burgemeester van Gooik Simon De Boeck (cd&v).

Volgens De Boeck zijn de vaccinatiecampagnes in Gooik een succesverhaal. Twee jaar geleden begon het met een groot vaccinatiecentrum in sporthal Koornmolen. Een jaar geleden verhuisde alles naar de kerk van Strijland. Maar nu is het gedaan. “We vinden het jammer dat Gooik afhaakt,” zegt centrumverantwoordelijke Hilde Dermez, “we hebben altijd heel zelfstandig gewerkt om de gemeentediensten niet te belasten. Maar het is de vrije keuze van de gemeente.”

“Het is een hele opdracht geweest,” aldus De Boeck. “We hebben hier voor zes gemeenten zo’n 30.000 mensen laten vaccineren. Dat geeft een zekere last. Op het gemeentepersoneel, parkeermogelijkheden, het gebruik van faciliteiten,.. We zijn dankbaar dat we zoveel konden rekenen op vrijwilligers.”

De kerk van Strijland wordt in de toekomst opengesteld als cultureel centrum.