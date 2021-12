Vaccinatiecentrum Zennevallei zoekt extra medewerkers

"Het vaccinatiecentrum Zennevallei zoekt voor de periode van januari tot en met februari 2022 extra medewerkers voor de voorbereiding en toediening van de vaccins. Dit zowel voor de boostercampagne van de volwassenen als voor de aparte lijn waar de kinderen van 5 tot en met 11 jaar een vaccin zullen krijgen op een kindvriendelijke manier”, vertelt Julie Crepel van de Eerstelijnszone Zennevallei. “Samen willen we zo extra versnellen in de strijd tegen de Omikron-variant.” Het centrum is specifiek op zoek naar verpleegkundigen, artsen, pediaters, vroedvrouwen of apothekers. Aanmelden kan via hr@elzzennevallei.be.

Apart vaccinatiepunt voor kinderen

De Eerstelijnszone Zennevallei heeft ook beslist om een apart vaccinatiepunt in te richten op maat van kinderen. Dat komt in Jeugdcentrum De Kazerne in Halle. “De bedoeling is dat de eerstelijnszone er vanaf 8 januari de eerste kinderen kan vaccineren. De komende dagen zullen de uitnodigingen hiervoor worden uitgestuurd. Die uitnodiging wordt nog steeds uitgestuurd per brief”, legt Crepel uit. “Ouders moeten wel zelf actie ondernemen en het afspraakmoment vastleggen op basis van een uitnodigingscode in de brief, dit kan online of via het callcenter op 02 525 03 40. Voor al je vragen rond de vaccinatie voor kinderen kan je terecht op www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.”