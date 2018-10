Van Cauwelaert over verlies Franstalige eenheidslijsten

De Franstalige eenheidslijsten die vorige zondag opkwamen in de niet-faciliteitengemeenten in de Rand boerden overal achteruit, behalve in Beersel. De bevestiging van een tendens aan Franstalige zijde die nu al even standhoudt, zegt politiek analist Rik Van Cauwelaert uit Roosdaal.

Van Cauwelaert zag bij de Franstaligen in de Rand een mentaliteitswijziging vorm krijgen na de fictieve RTBF-uitzending ‘Bye Bye Belgium’ in 2006. Ook droeg de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in 2012 volgens de deskundige journalist bij tot een ommekeer. Sindsdien kan er in Halle-Vilvoorde niet meer gestemd worden voor Brusselse kandidaten.

Zelfs in de faciliteitengemeenten, vb in Linkebeek waar de ster van Damien Thiéry lijkt te tanen, beweegt er volgens Van Cauwelaert een en ander dat ook zichtbaar zal zijn in de uitslag van de Vlaamse en federale verkiezingen in mei volgend jaar.

Van Cauwelaert zet zijn visie over de veranderde houding bij Franstaligen in de Rand uiteen in ons nieuws vanavond.