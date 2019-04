Van der Poel wint Brabantse Pijl, De Vuyst snelste bij vrouwen

Onze regio is in de ban van wielrennen vandaag. Mathieu Van der Poel won de Brabantse Pijl bij de mannen, Sofie De Vuyst was de snelste bij de vrouwen.

De Brabantse Pijl is traditiegetrouw de overgang van de Vlaamse naar de Waalse klassiekers. Overijse is het decor voor de finale van de Brabantse Pijl voor mannen. In Gooik ligt de eindmeet van de Brabantse Pijl voor vrouwen.

Na zo'n 260 kilometer reed de kopgroep met favorieten voor een laatste keer Schavei op. In de spurt klopte Mathieu Van der Poel de Fransman Julien Alaphilippe. Tim Wellens, de winnaar van vorig jaar, werd derde.

Na 137 kilometer was Sofie De Vuyst de snelste van een kleine kopgroep. Ze haalde het voor de Italiaanse Cavalli. De Amerikaanse Rivera, in 2017 nog winnares van de Ronde van Vlaanderen, werd derde. Topfavoriete Marianne Vos werd 12de.

RINGtv trok naar Beersel waar de wedstrijd op groot scherm te volgen is. In de Zennevallei trotseren zowel de mannen als de vrouwen de Bruine Put, Menisberg en Lotsestraat.