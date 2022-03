Van Eyken voor de rechter voor vervalsing diploma

Toen speurders de moord op Dellea onderzochten, vonden ze in computers van Van Eyken en Boigelot sporen van een vals diploma. De rechtbank veroordeelde hen daar in 2017 al voor. Het Brusselse Hof van Beroep vordert nu twee jaar cel voor de feiten. Eind deze maand begint in Bergen ook het derde proces over de moordzaak rond Dellea. Van Eyken en Boigelot werden vorig jaar in maart in beroep veroordeeld tot 27 jaar cel, maar trokken daarop naar Cassatie. Het hof buigt zich straks enkel over de gevangenisstraf van de twee, niet over de schuldvraag.