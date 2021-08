Van Ranst: “Enkele randgemeenten volgen best Brusselse coronamaatregelen”

Viroloog Marc Van Ranst raadt enkele gemeenten in de Rand aan om de strengere Brusselse coronamaatregelen aan te houden. Dat zegt hij in een uitgebreid interview in BRUZZ. Het gaat dan onder meer om de mondmaskerplicht in de klas en het sluitingsuur in de horeca. "De te lage vaccinatiegraad in vele gemeenten is een motor voor het toename in het aantal besmettingen", aldus Van Ranst.