Van Ranst woedend over opeengepakte massa op luchthaven Zaventem

Op sociale media zijn beelden opgedoken van mensen die aan het wachten zijn op hun bagage of aan de paspoortcontrole op de luchthaven van Zaventem. Van social distancing - het bewust afstand houden van elkaar - is weinig sprake. Viroloog Marc Van Ranst reageeert woedend.

Zowel bij de paspoortcontrole als bij het wachten op bagage stonden - als we afgaan op de foto's - honderden reizigers veel te kort op elkaar. Dat in tijden waar de overheid ieder van ons social distancing oplegt. "We doen er nochtans echt alles aan om passagiers te benadrukken dat ze afstandsregels moeten respecteren. Ons personeel controleert dit, de politie controleert, het wordt omgeroepen en er hangen stickers", zegt Brussels Airport.

Viroloog Marc Van Ranst is duidelijk. "Wanneer ik deze beelden van de luchthaven zie, dan word ik boos. Dit is totaal onaanvaardbaar gedrag. Indien deze toestanden niet kunnen vermeden worden, dan zie ik maar één oplossing: sluiting. Dit kan en mag niet." Het was CEO van Brussels Airport Arnaud Feist die via Twitter reageerde. "Dit is inderdaad onaanvaardbaar. Er zijn maatregelen genomen om dit te vermijden. Passagiers worden vanaf nu gefaseerd uit het vliegtuig gelaten. Brussels Airport werkt voluit mee om het coronavirus in te perken."