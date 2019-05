Van Rompuy: “Goed gevoel door Crevits-effect”

Peter Van Rompuy uit Beersel is sinds enkele maanden fractieleider voor CD&V in het Vlaams parlement. De zoon van gewezen Europees president Herman Van Rompuy is lijsttrekker voor dat Vlaams parlement. Hij hoopt – net als alle christendemocraten – op een ‘Hilde Crevits-effect’.

Bij de vorige verkiezingen in 2014 haalde hij nog 32.198 voorkeursstemmen. Hij is tevreden met de campagne en spreekt van een 'Hilde Crevits effect'.

“We hebben onder de mensen heel veel steun gevoeld voor Hilde Crevits als Vlaams Minister-President. Bijna iedereen in de partij heeft er een goed gevoel bij, zowel in Vlaams Brabant als in andere provincies,” zegt Peter Van Rompuy.

De Vlaamse minister van Onderwijs moet de hoop worden in bange dagen voor de christendemocraten. “We zijn tevreden als we standhouden, maar liefst scoren we beter. Maar ik blijf er rustig onder. Ik ga rustig iets eten met het gezin en nadien ga ik het gras maaien om de tijd te doden,” besluit Van Rompuy.