Van Vlaams parlementslid tot veroordeelde: het proces tegen Van Eyken

De veroordeling van Christian Van Eyken door het hof van beroep vandaag is het eindpunt van een lang juridisch proces dat al meer dan zes jaar aansleept. Wat in die periode allemaal is gebeurd, lees je in vijf onderstaande hoofdstukken.

De politicus Van Eyken

De nu 66-jarige Christian Van Eyken wordt in 1983 verkozen als gemeenteraadslid voor het toenmalige FDF in de faciliteitengemeente Linkebeek. Tot 1992 is hij er schepen en van 1993 tot 2006 burgemeester. In 1995 wordt Van Eyken verkozen tot Vlaams parlementslid voor het UF, het Union des Francophones. Jarenlang is hij het enige Franstalige parlementslid in het Vlaamse parlement.

De bijna perfecte moord

Van Eyken is nog altijd parlementslid als er in oktober 2015 voor het eerst huiszoekingen plaatsvinden in zijn woning in Zaventem en in het Vlaams parlement. Dat gebeurt naar aanleiding van een onderzoek naar de moord op de man van zijn secretaresse, Sylvia Boigelot, zijn toenmalige maîtresse en later ook vrouw. Marc Dellea wordt in juli 2014 dood teruggevonden in zijn appartement in Laken. Een natuurlijke dood, zo lijkt het, tot de wetsdokter acher het oor een kleine kogelwonde vindt en vaststaat dat Dellea is vermoord.

Bewijsmateriaal vernietigd

Onderzoek wijst al snel in de richting van Van Eyken en Boigelot, die het slachtoffer het laatst hebben gezien. De twee verschijnen in november 2018 voor de correctionele rechtbank maar het proces wordt uitgesteld als blijkt dat Van Eyken en Boigelot bewijsmateriaal hebben vernietigd. Een jaar later gaat het proces echt van start, zelfs tot opluchting van de beklaagden.

23 jaar cel in eerste aanleg

Op het proces voor de correctionele rechtbank willen Van Eyken en Boigelot de zaak achter zich laten. Ze worden naar eigen zeggen onterecht van moord beschuldigd en vinden het moeilijk om daarmee te leven. Volgens de advocaat van de verdediging zijn er geen bewijzen van de moord, maar de rechtbank veroordeelt in september 2019 Van Eyken en Boigelot tot 23 jaar cel. De twee gaan in beroep en blijven hun onschuld uitschreeuwen.

Ook in beroep schuldig

Hun onschuld uitschreeuwen deden ze ook vorige maand tijdens hun proces in beroep. Maar ook nu hechten de rechters weinig geloof aan het verhaal dat Van Eyken en Boigelot opdissen. Volgens hen was Dellea het slachtoffer geworden van een inbraak. De rechter benadrukte in zijn arrest vanochtend dat dat verhaal ‘grenst aan het absurde’ en Van Eyken en Boigelot ‘alles in scène hebben gezet en een onschuldige man koelbloedig hebben vermoord.’ Een bijna perfect moord volgens de rechtbank. “Zeggen dat jullie bijna vrijuit waren gegaan”, was de slotopmerking van de rechter voordat hij Van Eyken en Boigelot een celstraf van 27 jaar oplegede.