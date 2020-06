Vanaf juli verplicht reserveren in recyclageparken Interza

Omliggende woningen of werkplaatsen waren moeilijk bereikbaar voor inwoners en door de wachtrijen waren er grote problemen met de verkeersveiligheid. “Veel klanten, de politie, de omwonenden en ook de parkbeheerders zelf vroegen ons om maatregelen te nemen. Bij intercommunale Incovo wordt er al sinds april gewerkt met een reservatiesysteem dat heel veel lof krijgt. Vanaf woensdag 1 juli nemen we bij Interza dit systeem over. De problemen met drukte, onveiligheid en superlange wachttijden zijn vanaf dan voorbij”, zegt Jan Buysse, directeur van Interza.

Het reservatiesysteem werkt erg eenvoudig. Je reserveert via de website van Interza een tijdstip waarop je naar het recyclagepark wil. Je krijgt een bevestiging per e-mail. De parkbeheerder heeft de lijsten met reservaties, zodat hij iedereen met reservatie kan binnenlaten. “Voordeel van dit systeem is dat de drukte beter wordt gespreid. De parkbeheerders kunnen de klanten beter helpen, de klanten zijn zeker dat ze geen tijd verliezen. Je kan meteen binnen op het afgesproken uur en je hebt een kwartier om uit te laden. Voor iedereen is het aangenamer werken, zo leert de ervaring bij Incovo”.

Op dinsdag tot slot is reserveren niet nodig. Nieuw is ook dat de recyclageparken van Wezembeek-Oppem en Zaventem voortaan ook op donderdag geopend zijn.