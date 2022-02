Vanaf volgend schooljaar voorrang voor Nederlandstaligen in scholen Vlaamse Rand

Het Vlaams Parlement heeft nieuwe inschrijvingsregels goedgekeurd voor de scholen in de Vlaamse Rand. Basisscholen kunnen vanaf volgend jaar voorrang geven aan kinderen uit de eigen gemeente. Secundaire scholen kunnen 70 procent van de plaatsen voorbehouden voor leerlingen die in het verleden altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs.

De nieuwe inschrijvingsregels komen er op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs en de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). “De gemeenten in de Vlaamse Rand hebben nood aan een beleid op maat”, zegt Weyts. “We kampen in onze streek met een sterke instroom van anderstaligen. Kinderen vinden soms geen plaats meer in hun eigen gemeente. De onderwijskwaliteit komt onder druk te staan.” Weyts werkte daarom nieuwe inschrijvingsregels uit die nu zijn goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Vanaf volgend schooljaar krijgen basisscholen in de Rand de mogelijkheid om voorrang te geven aan kinderen uit de eigen gemeente. Secundaire scholen in de Rand zullen 70% van de beschikbare plaatsen kunnen voorbehouden voor leerlingen die in het verleden altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs. “Zo wordt iedereen die kiest voor het Nederlands ook beloond voor die keuze”, aldus Weyts. “De Vlaamse Regering zal oplijsten in welke gemeenten scholen deze extra mogelijkheden krijgen.”

Katia Segers, Vlaams Parlementslid voor Vooruit, ziet weinig heil in de nieuwe regels van Weyts. “Het probleem in de Vlaamse Rand is vooral dat er onvoldoende scholen zijn voor alle leerlingen”, vindt ze. “We moeten er enerzijds voor zorgen dat er voldoende scholen worden gebouwd in de regio. Anderzijds moeten we ervoor zorgen dat de scholen in de Vlaamse Rand makkelijker bereikbaar zijn.”