In Humbeek, bij Grimbergen, is de lokale vissersclub de afgelopen week twee keer slachtoffer geworden van vandalen.

Vandalen aan het werk in Humbeek

De ruiten van de materiaalkoten en de toiletten werden ingeslagen. Twee fonteinen, wat vissersmateriaal en een bloembak belandden in de vijver en afspanningen rond het water werden vernield. De vandalen probeerden ook stenen door het gewapend glas van de veranda te gooien. De daders zijn nog niet opgepakt. Ook in het centrum van Grimbergen zijn er problemen met hangjongeren, onder meer in het Prinsenbos. Dat bevestigt burgemeester Chris Selleslagh. De politie onderzoekt de feiten, maar heeft voorlopig onvoldoende manschappen om extra toezicht uit te voeren.