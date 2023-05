Vandalen bekladden ontmoetingscentrum Zonnig Leven: “Je zal Frans praten zoals iedereen”

'Het is hier misschien een Vlaamse gemeente, maar je zal Frans praten zoals iedereen' en 'Lang leve Marokko' staat er onder meer geschreven op de muren, ramen en deuren van het ontmoetingscentrum Zonnig Leven. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw neemt de zaak ernstig, de politie is een onderzoek gestart.

"Over het onderzoek kan ik niet veel kwijt, maar we hebben goede sporen waardoor ik goede hoop heb dat we de daders op korte termijn wel kunnen vatten", zegt burgemeester Jan Desmeth. "Dat is ook de reden waarom we de kosten goed bijhouden als we iets herstellen. Alle kosten zullen doorgerekend worden aan de dader of daders wanneer die gevat worden."