Vandalen station Halle krijgen rekening gepresenteerd

“We houden al een tijdje samen met de veiligheidsdiensten Securail de stationsbuurten in Halle en omstreken in het oog”, vertelt Anneleen Adang van de lokale politie Zennevallei. “Zo stelden de diensten half november beschadigingen vast aan de liftdeur van het station van Halle. Het glas bleek ingetrapt.” Na analyse van de camerabeelden en onderzoek kon de politie twee verdachten identificeren. “Het gaat om twee minderjarigen uit Halle en Brussel. Beiden werden intussen uitgenodigd voor verhoor en de offerte voor het herstel van de opgelopen schade is in het bezit van de lokale politie.” De daders krijgen dus de rekening van hun vandalisme gepresenteerd en die bedraagt 1600 euro.