Vandalen steken wagen van alleenstaande mama in brand, collega's starten crowdfunding: "Dit is hartverwarmend"

Vrijdagochtend is de wagen van de alleenstaande mama Jessica (33) uit Melsbroek in brand gestoken. Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt dat de brand werd aangestoken. Haar collega's zijn intussen een crowdfunding gestart. “Het is een beetje de druppel te veel. Maar dit is hartverwarmend”, klinkt het.

Vrijdagochtend vroeg rond 5 uur was de Kerkstraat in Melsbroek even herschapen in een inferno. De Mini Cooper van Jessica, die voor haar deur geparkeerd stond, ging in vlammen op. Ook de bestelwagen van de bovenbuur liep schade op door de hitte net als de gevel. Het is een heel zware tegenslag voor Jessica, een alleenstaande mama met een dochter van 15 en een zoon van 12.

“Overdag werk ik bij DHL en ‘s avonds als flexijob in een restaurant. Die auto diende om van de ene job door te kunnen rijden naar de andere job. Nu valt alles in duigen. Momenteel heb ik als klap op de vuurpijl een gebroken voet. Ik ben werkonbekwaam tot zeker vrijdag. Dan moet ik terug naar het ziekenhuis. Desnoods ga ik met de bus of de fiets werken daarna. We geven niet op.”

Haar collega’s bij DHL willen Jessica een hart onder de riem steken. “Het is heel sympathiek van hen en een mooi duwtje in de rug. Hopelijk kan ik daarmee snel een tweedehandswagentje kan vinden. Dan ben ik content. Het is gewoon uw gespaarde geld dat je in vlammen ziet opgaan. Die Mini was nog geen 10 jaar oud en had net een volledig onderhoud gehad met vier nieuwe banden en vier nieuwe remschijven. Dit is echt balen.”

Het parket Halle-Vilvoorde stelde op vraag van de politie een branddeskundige aan. Die kwam tot de vaststelling dat de brand is aangestoken. “Gezien het brandpatroon is hij tot de vaststelling gekomen dat de brand is aangestoken”, zegt parketwoordvoerster Sabine Lievens. “De deskundige gaat de stalen nu verder onderzoeken. Er is nog niet geweten wie de dader is of wat het motief is. Het onderzoek loopt.”

Jessica had net een zware periode achter zich gelaten. Eind 2021 was ze het slachtoffer van een poging tot moord door haar ex-partner in Machelen. “Ik heb mijn huis moeten achterlaten en heb vier maanden in een caravan gewoond zonder mijn kinderen. Ik heb in een zware burn-out en depressie gezeten. Ik was daar eindelijk vanaf en heb mijn leven terug op de rails gekregen. En dan gebeurt er zoiets.”

De crowdfunding heeft intussen al zowat 2.000 euro opgebracht. Meer info via deze link.