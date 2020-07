Vandalen trekken spoor van vernieling in Affligem, politie doet oproep

De politiezone TARL kreeg vandaag tal van meldingen van vandalenstreken. "In Teralfene werden onder meer Telenet-kasten geviseerd. De Grot te Affligem werd beklad met kaarsvet en er werden vernielingen aangebracht", zegt woordvoerder van de politiezone TARL Steven De Ridder. "Daarnaast ontvingen we ook meldingen van een diefstal van een brievenbus in de Spoorweglaan. Ook werden verschillende ruitenwissers van auto’s gemanipuleerd."

De vernielingen deden zich voor over het hele grondgebied van Affligem. Zo kreeg de politie meldingen uit de Spoorweglaan, Driesstraat, Tulpenlaan, Azalealaan, Balleistraat, Steenbergstraat, Krekelweg, Krokussenlaan, Begonialaan, Mollenhoekstraat en de omgeving van de kerk. De politiezone TARL doet een dubbele oproep aan de inwoners van Affligem.

"Enerzijds willen we aan hen die in het bezit zijn van camera’s vragen om hun opnames te controleren om te zien of ze vanaf de vooravond van 15 juli en in de nacht op 16 juli verdachte handelingen of personen opmerken", zegt De Ridder. "Daarnaast vragen we dat alle burgers grondig nazicht doen van hun eigendom en bij eventuele schade zich melden op de wijkpost van Affligem of het zonale onthaal om aangifte te doen van de feiten."

De politiezone TARL heeft extra overlastpatrouilles op de baan om onmiddellijk ter plaatse te komen wanneer via het 101-noodoproepnummer verdachte handelingen worden opgemerkt of er voor overlast wordt gezorgd.