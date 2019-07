Vandalen viseren centrum Dworp

De vandalenstreken vonden vermoedelijk in de nacht van donderdag op vrijdag plaats in een steegje tussen de Alsembergsesteenweg en de Kerkstraat. Onder meer de zijgevel van een bakkerij werd helemaal bespoten, net als de sporthal. De graffiti verwees in vele gevallen naar de voetbalclub RSC Anderlecht. Iets verderop waren ook een verkeersbord en glascontainers het doelwit van de vandalen.

De politiezone Zennevallei is een onderzoek gestart, maar van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Enkele dagen eerder drongen vandalen ook al de basisschool Sint-Victor in de Kerkstraat binnen en spoten er brandblussers leeg. De politie onderzoekt of beide zaken aan elkaar gelinkt kunnen worden.

Foto: Facebook Jonathan Deneyer