Vandenput wil voor relanceplan luchthaven van Zaventem

"De luchthaven is immers niet één bedrijf, maar een ecosysteem van meer dan 300 bedrijven. Als er daarvan een paar bedrijven beginnen te wankelen zoals Lufthansa of wegvallen zoals Swissport verzwakt dat ecosysteem en riskeert de hele luchthaven onderuit te gaan", aldus Vandenput die erop wijst dat Brussels Airport de tweede economische motor is van het land die 2 procent van het BBP vertegenwoordigt en 60.000 mensen tewerkstelt.

"Ik heb de indruk dat de overheid geval per geval bekijkt. Niemand heeft echter zicht heeft op het geheel van de problemen op de luchthaven. Op die manier gaan we er niet toe komen zoveel mogelijk jobs te redden. Zo'n Rondetafel heeft als doel om de pijnpunten, bedrijven in moeilijkheden te identificeren en te luisteren naar hun voorstellen om een gezonde doorstart te maken. Op die manier kan er gericht versterkt worden waar nodig", besluit Vandenput.