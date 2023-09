Varkensboer Seppe wint vijfde Korte Keten Kop-verkiezingen van Vlaams-Brabant

Varkensbedrijf SDB Boerderij uit Kampenhout wint de Korte Keten Kop-verkiezing in de provincie Vlaams-Brabant. In het totaal stemden bijna 3.000 mensen op één van de zes laureaten. In onze regio waren ook Zelfoogstboerderij Perkuus uit Sint-Pieters-Leeuw, Hof Ter Vrijlegem uit Asse en Fruit en Groenten Torenhof uit Merchtem bij de genomineerden.

“Voor het vijfde jaar op rij zochten we naar het uithangbord van de korte keten in onze provincie,” licht gedeputeerde voor Landbouw Tom Dehaene (cd&v) toe. “Wie de meeste stemmen binnenhaalt, wint de verkiezing. Daar is geen geldprijs aan verbonden, het is puur voor de eer.”

De gelukkige winnaar dit jaar is dus Sebastiaan ‘Seppe’ De Backer van SDB Boerderij in Kampenhout. Hij werkte 17 jaar als tuinaannemer en waagde daarna de stap naar een eigen boerderij. Intussen heeft hij een tiental zeugen die gemiddeld voor 120 à 130 biggetjes zorgen. “Op termijn wil ik naar 200 varkens evolueren en ook slachten op de boerderij.” Per 20 dieren voorziet boer Seppe een hectare en om de drie maanden verhuizen ze. Zo krijgt het weiland de kans om te herstellen en kunnen de dieren naar hartenlust wroeten en ploeteren. Door de vele beweging van de dieren is de verhouding tussen vlees en vet perfect. Seppe verkoopt zijn varkensvlees in de hoevewinkel.

