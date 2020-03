Veel schade na brandstichting in jeugdcentrum Puls, verdachte opgepakt

Een brandstichting gisteren heeft voor tienduizenden euro's schade aangericht in jeugdcentrum Puls in Ternat. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar die ontkent alle betrokkenheid. Het is al om de derde brandstichting deze maand in Ternat.

Politie en parket gaan dan ook uit van kwaad opzet. De brand onstond in de bergruimte waarna de rook zich verpsreidde in het jeugdhuis, sportcentrum en fuifzaal. Het gaat zo goed als zeker om brandstichting. De deur die toegang geeft tot de ruimte waar de brand uitbrak, vertoont sporen van inbraak.

Op basis van camerabeelden is er een verdachte opgepakt. "De verdachte is minderjarig en ontkent alle betrokkenheid bij de feiten", zegt Steven De Ridder van de politiezone TARL. "Hij moet zich in de loop van de dag verantwoorden bij de jeugdrechter. Op de camerabeelden waren drie jongeren te zien. De politie spoort momenteel nog twee andere verdachten op. Zij worden verzocht zich te melden."

Het is al de derde brandstichting in Ternat zijn in een maand tijd. Op 1 maart ging een oude bergruimte in het kasteelpark van Kruikenburg in vlammen op, afgelopen weekend brak er brand uit in twee leegstaande woningen in Sint-Katherina-Lombeek. Het parket van Halle-Vilvoorde vond in beide woningen sporen van brandversnellers, wat wijst op kwaad opzet. Of de opgepakte verdachte ook gelinkt wordt aan de andere brandstichtingen, is niet bekend.