Veelverspreider kinderporno krijgt straf met uitstel

Een zeventiger uit Kampenhout is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De man spendeerde gedurende zes jaar tot zo’n drie uur per dag aan het downloaden en doorsturen van beeldmateriaal waarop kinderen werden misbruikt.

De politie kreeg in 2017 informatie dat er een grote hoeveelheid kinderporno werd verspreid vanop een IP-adres in Kampenhout. Speurders vielen in augustus van dat jaar binnen bij een zeventiger en namen zijn laptop in beslag. Daarop troffen ze 70 gigabyte aan kinderpornografisch materiaal terug. De man had alle filmpjes netjes geordend en opgeslagen in verschillende categorieën, waaronder ook video’s waarop zelfs baby’s werden misbruikt.

De beklaagde had jarenlang in de IT-sector gewerkt, maar was pas na zijn pensioen in aanraking gekomen met kinderporno. Volgens zijn advocaat kampt de man ook met zware gezondheidsproblemen.

Het parket eiste 24 maanden cel op het proces, eventueel gekoppeld aan een uitstel onder voorwaarden. De rechtbank achtte het niet nodig om de man een therapie of een internetverbod op te leggen en veroordeelde de zeventiger vandaag tot 2 jaar cel met uitstel.