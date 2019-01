Veerboot Humbeek-Sas vaart uit

De Humbekenaren hebben lang gewacht op hun boot, dat blijkt uit het volk dat deze voormiddag de veerboot nam. Onder hen heel wat schoolkinderen en inwoners die boodschappen gingen doen. De boot vaart tijdens de spitsuren voortdurend heen en weer. Overdag vaart hij elk half uur.

“Ik ga een vriend bezoeken in Zemst. Met de fiets duurt het een half uurtje. Of ik de boot nog ga nemen? Ik denk het wel, we zijn het intussen wel gewoon. Het is niet de eerste keer dat er een boot ingelegd wordt omdat de brug beschadigd is. Ik vind het een goede tussentijdse oplossing. Ik heb hier vandaag ook al veel schoolkinderen zien passeren,” zegt een buurtbewoner die de boot neemt.

De veerboot vaart de komende vier maanden aan Humbeek. De Vlaamse Waterweg investeert 140.000 euro in de boot.