Veerle Geerinckx naar Vlaams Parlement?

Veerle Geerinckx is voor N-VA tweede opvolger voor de kieskring Vlaams-Brabant in het Vlaams Parlement, na Arnout Coel. Die is al sinds 2019 parlementslid als opvolger van minister Ben Weyts. Geerinckx wil voorlopig nog niet reageren, omdat ze officieel pas deze namiddag op de hoogte wordt gebracht.

Geerinckx is architecte van opleiding en sinds 2019 burgemeester van Zemst. Ze is ook vertrouwd met de Vlaamse administratie. Tussen 1998 en 2011 werkte ze voor het departement Ruimtelijke Ordening, in 2012 werd ze raadgever van minister Philippe Muyters en tussen 2013 en 2014 was ze wetenschappelijk medewerkster voor de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement.