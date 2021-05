Veilige oversteekplaats voor voetgangers, fietsers en dieren in Zoniënwoud

In het Zoniënwoud, op de grens van Watermaal-Bosvoorde, Ukkel en Hoeilaart, wordt vandaag een veilige oversteekplaats voor fietsers, voetgangers en dieren ingehuldigd. Het is het laatste van in totaal zes oversteekplaatsen die in gebruik wordt genomen.