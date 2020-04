Verdachte aanranding 18-jarige jongen op trein opgepakt

De politie heeft een verdachte opgepakt voor de aanranding van een 18-jarige jongen op trein tussen de stations van de luchthaven van Zaventem en Brussel-Noord, in oktober van vorig jaar. Hij werd herkend na het VTM-opsporingsprogramma Faroek. De man zat intussen al in de cel voor andere feiten.

Begin vorige maand getuigde een 18-jarige jongen hoe hij enkele maanden voordien werd aangerand op een trein. De dader stapte af in Brussel-Noord, zijn slachtoffer in Brussel-Centraal. Diezelfde dag trok de 18-jarige nog naar de politie, dat het dossier doorspeelde naar het parket Halle-Vilvoorde. Zij openden een onderzoek naar de feiten.

De dader werd op de dag van de feiten vastgelegd op tal van bewakingsbeelden. Die werden vorige maand getoond in het Faroek. Kijkers herkenden de man waardoor de politie de dader kon identificeren. Hij bleek op dat moment al de cel te zitten en zal binnenkort ook verhoord worden over de aanranding in Zaventem.